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20:46, 27 декабря 2017 1 366
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Появилось видео с места взрыва в Петербурге

Появилось видео с места взрыва в Петербурге

Появилось видео с места взрыва в Петербурге. Соответсвующий ролик опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Согласно последним данным, пострадали десять человек, сообщает «Пятный канал».

Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток» прогремел вечером в среду, 27 декабря. Ранее сообщалось о трех пострадавших.


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