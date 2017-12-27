Появилось видео с места взрыва в Петербурге. Соответсвующий ролик опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Согласно последним данным, пострадали десять человек, сообщает «
Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток»
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Появилось видео с места взрыва в Петербурге. Соответсвующий ролик опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Согласно последним данным, пострадали десять человек, сообщает «
Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток»
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Сотрудники РНПК выступили для детей с костюмированным представлением, главными героями которого стали Дед Мороз, Снегурочка и Снежинка.