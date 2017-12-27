Директор московской фабрики открыл стрельбу по посетителям и захватил заложников

Утром в среду, 27 декабря, в здании кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве открыли огонь по посетителям. Как передает телеграм-канал
Известно, что стрельба началась после того, как кредитор и судебные приставы пришли к Аверьянову изымать долги.
По свидетельству очевидцев, ранения получили как минимум три человека, еще один погиб. Однако точное число пострадавших пока неизвестно. Среди них могут оказаться приставы.
Кроме того, директор фабрики захватил заложников. В настоящее время он отказывается их отпустить, а также не подпускает правоохранителей к раненым.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают спецслужбы.