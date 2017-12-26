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15:40, 26 декабря 2017 2 810
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В Рязани наградили лучших спасателей. Фото

В Рязани наградили лучших спасателей. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 25 декабря, в Рязанском дворце молодежи подвели итоги работы ГУ МЧС по Рязанской области в 2017 году и наградили лучших сотрудников.

«В этом году в области сотрудники МЧС выполнили более десяти тысяч выездов в результате которых спасли более тысячи жизней. На четыре процента сократилось количество пожаров. На сегодняшний день их 858. На воде сотрудники МЧС вытащили 560 человек. Также работают патрули добровольческих организаций, среди которых отмечены отряды из Рязанского и Старожиловского районов», — сказал начальник ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор Сергей Филиппов

Он поздравил сотрудников ведомства с праздником и пожелал счастья, здоровья добра и благополучия. Рязанцев наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями. Филиппов вручил медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» студенту Кадомского технологического техникума Максиму Пянцеву за активное участие в тушении пожара в Кадоме.

«Самая благородная и достойная профессия — спасать людей. В нашей области накоплен большой опыт работы в этой отрасли. Я от души желаю вам здоровья и успеха», — сказал Филиппов. Зампред областного правительства Сергей Самохин также поздравил спасателей с праздником.

«Наши реалии не раз показывали, что профессия спасателя одна из самых необходимых в нашей жизни», — заметил Самохин.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов также поздравил рязанских спасателей и поблагодарил их за помощь в работе в лесах.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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