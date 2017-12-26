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8:11, 26 декабря 2017 8 035
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Самой популярной песней года «ВКонтакте» стала «Розовое вино»

Самой популярной песней года «ВКонтакте» стала «Розовое вино»

«ВКонтакте» объявила самые популярные песни года. В понедельник, 25 декабря, социальная сеть подвела итоги первой собственной музыкальной награды VK Music Awards.

Победителем стал трек «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk.

Среди лучших также «Ламбада» (T-Fest x Скриптонит), «Половина моя» (MiyaGi & Эндшпиль), «Лейла» (Jah Khalib), Imagine Dragons (Believer), «Тает лед» («Грибы»), «Потрачу» (Егор Крид), Despacito (Luis Fonsi), «Туманы» (Макс Барских), «Рукалицо» («Скруджи») и другие. Всего определили 30 лучших песен.

Прямую трансляцию провел Павел Воля в понедельник, 25 декабря. Продюсерами VK Music Awards выступили Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS, передает «РИА Новости».

Как заявлял директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов, «настало время наградить настоящих звезд — не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди».


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