Рязанская область стала одним из регионов, в которых успешно реализуется программа по сносу аварийного жилья. Об этом на последнем в этому году заседании Совета Федерации заявил сенатор от Рязанской области Олег Ковалев, сообщил канал «
Он докладывал о корректировке закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Документ подвергся изменениям, согласно которым, в следующем году государство предоставит финансовую поддержку нуждающимся регионам на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.
«Не все регионы выполнили программу по сносу аварийного жилого фонда, более того в программе не участвовали Крым и Севастополь. Сегодня деятельность фонда продлена до 2019 года и те регионы, которые не произвели ликвидацию жилого фонда, признанного аварийным, в течение 2018 года должны завершить эту программу. Рязань в этом плане стоит в успешных регионах. Программа выполнялась успешно и по сути завершена. Но если в течение года появится ещё фонд, который будет признан аварийным до 2019 года, то можно будет попытаться получить дополнительное финансирование», — рассказал Ковалев.