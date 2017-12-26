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15:11, 26 декабря 2017 1 939
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Почти 50 частных домов на Московском выведут из зоны застройки для поиска инвестора

Почти 50 частных домов на Московском выведут из зоны застройки для поиска инвестора

Во вторник, 26 декабря, на заседании городской думы назначили публичные слушания о изменении Генплана Рязани. Участок в границах 1-го Коломенского проезда, улицы Коломенская, 6-го Коломенского проезда и улицы Ветеринарная хотят перевести из зоны застройки в общественно-жилую.

Площадь размером 5,71 га входит в муниципальную программу развития территории, которая предполагает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте. На территории располагаются 48 частных одноэтажных домов 1957-59 годов постройки.

Слушания пройдут 7 февраля, в малом зале мэрии (улица Радищева, дом №28). Начало в 18 часов. Предложения и замечания по проекту будут принимать в кабинете №219 административного здания на Введенской № 107. Телефон: 29-78-17.


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