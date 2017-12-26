Почти 50 частных домов на Московском выведут из зоны застройки для поиска инвестора

Во вторник, 26 декабря, на заседании городской думы назначили публичные слушания о изменении Генплана Рязани. Участок в границах 1-го Коломенского проезда, улицы Коломенская, 6-го Коломенского проезда и улицы Ветеринарная хотят перевести из зоны застройки в общественно-жилую.
Площадь размером 5,71 га входит в муниципальную программу развития территории, которая предполагает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте. На территории располагаются 48 частных одноэтажных домов 1957-59 годов постройки.
Слушания пройдут 7 февраля, в малом зале мэрии (улица Радищева, дом №28). Начало в 18 часов. Предложения и замечания по проекту будут принимать в кабинете №219 административного здания на Введенской № 107. Телефон: 29-78-17.