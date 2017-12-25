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14:15, 25 декабря 2017 2 322

В театре кукол провели новогоднюю елку для детей сотрудников Холдинга «Инвест»

В театре кукол провели новогоднюю елку для детей сотрудников Холдинга «Инвест»

В воскресенье, 24 декабря, в театре кукол состоялось новогоднее представление «#Елкилайки» для сотрудников ФПК «Инвест» и их детей.

Перед началом праздника гостей приветствовала помощник президента Холдинга ФПК «Инвест» Юлия Рулева. Она поздравила юных рязанцев с наступающим Новым годом. «Дети — это самое дорогое, что есть в нашей жизни, поэтому руководство Холдинга проводит утренники для наших ребят и дарит им отличное настроение», — сказала Рулева.

Дети поучаствовали в новогодней программе, которую подготовили актеры театра. Сказочные герои пели песни, вместе со зрителями водили хоровод и проводили конкурсы, а затем зажгли огни на елке.

Во второй части новогодней программы гости перенеслись в сказочное Нелукоморье и узнали, почему Баба-Яга похитила Снегурочку. Главного злодея вечера звали Злыдька, помогал ему вредный Паук, который «заволок в уголок» Муху-Цокотуху. Но положительные герои оказались сильнее, и с помощью зрителей добро вновь победило зло.

В завершении праздника юные рязанцы получили сладкие подарки от руководства Холдинга «Инвест». «Ежегодные новогодние утренники являются частью социальной ответственности бизнеса и корпоративной культуры Холдинга», — уточнили в ФПК «Инвест».


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