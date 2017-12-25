В театре кукол провели новогоднюю елку для детей сотрудников Холдинга «Инвест»

В воскресенье, 24 декабря, в театре кукол состоялось новогоднее представление «#Елкилайки» для сотрудников ФПК «
Перед началом праздника гостей приветствовала помощник президента Холдинга ФПК «Инвест» Юлия Рулева. Она поздравила юных рязанцев с наступающим Новым годом. «Дети — это самое дорогое, что есть в нашей жизни, поэтому руководство Холдинга проводит утренники для наших ребят и дарит им отличное настроение», — сказала Рулева.
Дети поучаствовали в новогодней программе, которую подготовили актеры театра. Сказочные герои пели песни, вместе со зрителями водили хоровод и проводили конкурсы, а затем зажгли огни на елке.
Во второй части новогодней программы гости перенеслись в сказочное Нелукоморье и узнали, почему Баба-Яга похитила Снегурочку. Главного злодея вечера звали Злыдька, помогал ему вредный Паук, который «заволок в уголок» Муху-Цокотуху. Но положительные герои оказались сильнее, и с помощью зрителей добро вновь победило зло.
В завершении праздника юные рязанцы получили сладкие подарки от руководства Холдинга «Инвест». «Ежегодные новогодние утренники являются частью социальной ответственности бизнеса и корпоративной культуры Холдинга», — уточнили в ФПК «Инвест».