В Сасове предстанет перед судом хозяин карусели, с которой упал ребенок

В Сасове Рязанской области предстанет перед судом хозяин карусели, с которой упал ребенок. Об этом сообщи на сайте регионального
Следствием установлено, что 58-летний житель Тверской области нелегально установил в городе передвижной аттракцион. Карусель не отвечала требованиям безопасности жизни или здоровья
Вечером 11 октября одна из машинок карусели упала с аттракциона вместе с находившимся в ней трехлетним мальчиком. Ребенок получил ушиб мягких тканей.
Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ направлено в суд.