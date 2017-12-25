В День энергетика на Ново-Рязанской ТЭЦ наградили лучших сотрудников

На Ново-Рязанской ТЭЦ отметили День энергетика. В пятницу, 22 декабря, представители городской и областной власти наградили лучших сотрудников предприятия в честь профессионального праздника и подвели итоги уходящего года.

В 2017 году на Ново-Рязанской ТЭЦ произошло значимое событие. В начале декабря после успешно пройденных испытаний в постоянную эксплуатацию ввели новую турбину №4 и модернизированный турбогенератор. Пуск обновленного турбоагрегата увеличил тепловую и электрическую мощность станции, что позволит дополнительно подключить к системе теплоснабжения Рязани более 75 стоквартирных новостроек.

Первым от имени губернатора поздравил коллектив зампред регионального правительства Олег Харивский, который поблагодарил работников за благородный, ответственный труд и преданность профессии. «Энергетика была, есть и будет базисом экономики всей страны и Рязанской области. От вашей профессиональной и ответственной деятельности зависит работа промышленности, социальной отрасли и ЖКХ всей Рязани. Стабильную работу производства обеспечивает слаженный коллектив, который успешно решает все поставленные перед ним задачи. Вы с честью и достоинством несете звание энергетика», —заявил Харивский.

Депутат гордумы Игорь Яшин поблагодарил сотрудников за труд

Депутат облдумы Татьяна Гусева в поздравлении отметила, что региональный парламент всегда готов помочь коллективу Ново-Рязанской ТЭЦ — депутаты будут внимательно рассматривать все обращения и законодательные инициативы от станции. «На предприятии чувствуется деловая атмосфера, ведь энергетиков отличает дисциплина, собранность, смекалка и оперативность. Свет, тепло и уют — это очень важно для всех рязанцев», — подчеркнула Гусева.

И.о. вице-мэра Рязани Владимир Луканцов поздравил коллектив с Днем энергетика и наступающим Новым годом. «Роль вашего предприятия в жизнеобеспечении города трудно переоценить, она бесценна. В деле всегда нужно быть собранным и ответственным. Надеюсь, мы и дальше продолжим плодотворную совместную работу», — сказал Луканцов.

Депутат гордумы Игорь Яшин поблагодарил сотрудников за труд и отметил, что в любые времена муниципальная власть и руководство ТЭЦ всегда находили взаимопонимание в решении важнейших вопросов обеспечения города теплом. «Ново-Рязанская ТЭЦ — это не только объект энергетики, а целая история Рязани. На предприятии в разное время работали выдающиеся люди, которые приносили станции трудовую славу», —заявил депутат.

Директор филиала Андрей Богданов вручил почетные грамоты лучшим специалистам

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов поздравил коллектив с Днем энергетика и поблагодарил за высокие результаты, которых удалось достичь предприятию. Руководитель вручил почетные грамоты лучшим специалистам, пожелал успехов и безаварийной работы всему коллективу ТЭЦ.

Председатель совета директоров Ново-Рязанской ТЭЦ Анатолий Шестаков отметил, что станция «является лучшей по экономическим показателям и надежности обеспечения потребителей электроэнергией и теплом». Он вручил лучшим работникам свидетельства о занесении на Доску почета, пожелал коллективу здоровья, надежной работы оборудования, поздравил с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. «Спасибо вам за самоотверженный труд», — заключил Шестаков.

Завершилась тожественная церемония награждения подведением итогов спартакиады ТЭЦ. Переходящие кубки призеры получили из рук гендиректора Ново-Рязанской ТЭЦ, призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Сергеева и председателя первичной профсоюзной организации Алексея Бушева. Последнему, в свою очередь, самому первому на предприятии вручили золотой знак ГТО.