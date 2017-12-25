Рязанский муниципальный транспорт получит еще 15 миллионов рублей

В понедельник, 25 декабря, на заседании комитета по бюджету и налогам, и комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам рязанской гордумы обсудили изменения в бюджет города Рязани на 2017 год.
За счет перераспределения бюджетных средств 15 млн рублей пойдет на возмещение недополученных доходов Рязанскому УРТ и автоколонне №1310.
Кроме того, 500 тысяч планируется направить на монтажные работы по Ряжскому шоссе и нанесение дорожной разметки на улицах Рязани.
В общей сложности доходы и расходы бюджета Рязани увеличатся на 102,5 млн рублей.