«Ниссан» отзовет в России почти 130 тысяч автомобилей

Российский дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» — отзывает 127 тысяч 738 автомобилей. Под отзыв попали модели автомобилей Note и Tiida, реализованные с августа 2008 года по август 2014 года, сообщил
Причиной назвали «возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя». Исследования показали, что при срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может привести к разрыву его корпуса. Причина в нарушении плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 года по 2014 год.
Автомобили проверят и при необходимости заменят газогенератор подушки безопасности водителя. Все работы будут бесплатными для владельцев.