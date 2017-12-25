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21:37, 25 декабря 2017 586
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«Ниссан» отзовет в России почти 130 тысяч автомобилей

«Ниссан» отзовет в России почти 130 тысяч автомобилей

Российский дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» — отзывает 127 тысяч 738 автомобилей. Под отзыв попали модели автомобилей Note и Tiida, реализованные с августа 2008 года по август 2014 года, сообщил сайт Росстандарта.

Причиной назвали «возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя». Исследования показали, что при срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может привести к разрыву его корпуса. Причина в нарушении плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 года по 2014 год.

Автомобили проверят и при необходимости заменят газогенератор подушки безопасности водителя. Все работы будут бесплатными для владельцев.


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