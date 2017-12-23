Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:26, 23 декабря 2017 1 572
 0    0

В 2018 году создадут стабильную налоговую систему — Макаров

В 2018 году создадут стабильную налоговую систему — Макаров

В 2018 году создадут стабильную налоговую систему. Об этом RZN.info рассказал депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров на 17-м съезде «Единой России».

«На съезде, на площадке, которую я вел и где участвовал губернатор Рязанской области, мы обсуждали, что нужно сделать для роста экономики, чтобы было другое его качество, чтобы выполнить задачу, поставленные президентом — чтобы темпы этого роста опережали общемировые. На решение этой задачи нам дано всего два года», — отметил Макаров.

По его словам, «предстоит серьезная работа» по настройке налоговой системы. Обсуждение с экспертным сообществом и бизнесом шло год, прорабатывались все варианты.

«2018-й — год принятия решений по созданию стабильной налоговой системы, которая будет стимулировать развитие и создавать инвестиционный климат», — сказал депутат.

Напомним, ранее Андрей Макаров заявил о том, что Рязанская область достойно прошла мировые финансовые кризисы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
21:33, 23 декабря 2017
Решение о поддержке «Единой Россией» Путина на выборах было очень искренним и эмоциональным — Ковалев
20:59, 23 декабря 2017
Аркадий Фомин прокомментировал решения съезда партии «Единой России»
19:26, 23 декабря 2017
В 2018 году создадут стабильную налоговую систему — Макаров
16:37, 23 декабря 2017
Николай Любимов и Аркадий Фомин вошли в Генсовет «Единой России»
16:04, 23 декабря 2017
В «Единой России» считают своей главной задачей повышение уровня жизни граждан — Ковалев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Куда идет биткоин

Куда идет биткоин

Как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 289 208
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
11:23, 18 декабря 2017 127 224
Лидером продаж на российском авторынке в ноябре стала Kia
13:58, 20 декабря 2017 108 678
Летом в Рязани вырастет тариф на холодную воду
17:46, 23 декабря 2017 75 488
На «Подбелке» зажгли «звездное небо». Фото и видео 1
21:09, 23 декабря 2017 73 614
На Лыбедском бульваре установили «рок-каток»
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований
Форум