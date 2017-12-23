В 2018 году создадут стабильную налоговую систему. Об этом RZN.info рассказал депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров на 17-м съезде «Единой России».
«На съезде, на площадке, которую я вел и где участвовал губернатор Рязанской области, мы обсуждали, что нужно сделать для роста экономики, чтобы было другое его качество, чтобы выполнить задачу, поставленные президентом — чтобы темпы этого роста опережали общемировые. На решение этой задачи нам дано всего два года», — отметил Макаров.
По его словам, «предстоит серьезная работа» по настройке налоговой системы. Обсуждение с экспертным сообществом и бизнесом шло год, прорабатывались все варианты.
«2018-й — год принятия решений по созданию стабильной налоговой системы, которая будет стимулировать развитие и создавать инвестиционный климат», — сказал депутат.
Напомним, ранее Андрей Макаров