Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:33, 23 декабря 2017 726
 0    0

Решение о поддержке «Единой Россией» Путина на выборах было очень искренним и эмоциональным — Ковалев

Решение о поддержке «Единой Россией» Путина на выборах было очень искренним и эмоциональным — Ковалев

Решение о поддержке Путина на выборах было очень искренним и эмоциональным. Об этом сенатор Олег Ковалев рассказал RZN.info на 17-м съезде партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что решение партии поддержать президента в его решении баллотироваться на новый срок было ожидаемым, ведь он ее основатель. По его словам, Владимир Путин поддерживал партию своим авторитетом в обществе. «С другой стороны, партия всегда следовала курсом, определяемым президентом», — отметил экс-губернатор Рязанской области.

«Сегодня я с волнением наблюдал за залом и когда увидел, что решение о поддержке было очень искренним и эмоциональным — очень этому обрадовался. Я, конечно, умею скрывать свои чувства, но здесь меня обрадовало, что произошло то, чего мне хотелось: настоящая искренность многотысячного зала. Это дорогого стоит, такой огромный авторитет и уважение Президента великой страны», — рассказал Ковалев.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
21:33, 23 декабря 2017
Решение о поддержке «Единой Россией» Путина на выборах было очень искренним и эмоциональным — Ковалев
20:59, 23 декабря 2017
Аркадий Фомин прокомментировал решения съезда партии «Единой России»
19:26, 23 декабря 2017
В 2018 году создадут стабильную налоговую систему — Макаров
16:37, 23 декабря 2017
Николай Любимов и Аркадий Фомин вошли в Генсовет «Единой России»
16:04, 23 декабря 2017
В «Единой России» считают своей главной задачей повышение уровня жизни граждан — Ковалев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 289 080
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
11:23, 18 декабря 2017 127 224
Лидером продаж на российском авторынке в ноябре стала Kia
13:58, 20 декабря 2017 108 597
Летом в Рязани вырастет тариф на холодную воду
17:46, 23 декабря 2017 75 480
На «Подбелке» зажгли «звездное небо». Фото и видео 1
21:09, 23 декабря 2017 73 576
На Лыбедском бульваре установили «рок-каток»
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований
Форум