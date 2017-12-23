Решение о поддержке Путина на выборах было очень искренним и эмоциональным. Об этом сенатор Олег Ковалев рассказал RZN.info на 17-м съезде партии «Единая Россия».
Он подчеркнул, что решение партии поддержать президента в его решении баллотироваться на новый срок было ожидаемым, ведь он ее основатель. По его словам, Владимир Путин поддерживал партию своим авторитетом в обществе. «С другой стороны, партия всегда следовала курсом, определяемым президентом», — отметил экс-губернатор Рязанской области.
«Сегодня я с волнением наблюдал за залом и когда увидел, что решение о поддержке было очень искренним и эмоциональным — очень этому обрадовался. Я, конечно, умею скрывать свои чувства, но здесь меня обрадовало, что произошло то, чего мне хотелось: настоящая искренность многотысячного зала. Это дорогого стоит, такой огромный авторитет и уважение Президента великой страны», — рассказал Ковалев.