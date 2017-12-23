На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. Фото

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. По данным сервиса «
Рязанцы отметили на карте две аварии: около ТЦ «Премьер» и на перекрестке с Вокзальной.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. По данным сервиса «
Рязанцы отметили на карте две аварии: около ТЦ «Премьер» и на перекрестке с Вокзальной.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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