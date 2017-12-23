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18:44, 23 декабря 2017 2 558
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На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. Фото 1

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. Фото

На Московском шоссе образовалась двухкилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся от ТЦ «Metro» до пересечения с улицей Вокзальной в сторону центра Рязани. Скорость потока не превышает 5 км/ч.

Рязанцы отметили на карте две аварии: около ТЦ «Премьер» и на перекрестке с Вокзальной.

Официальной информации о ДТП пока нет.


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4 дня назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

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