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20:59, 23 декабря 2017 1 009
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Аркадий Фомин прокомментировал решения съезда партии «Единой России»

Аркадий Фомин прокомментировал решения съезда партии «Единой России»

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин прокомментировал решения съезда «Единой России». Об этом сообщили на сайте партии.

«Сегодня наша ключевая задача — это всесторонняя поддержка основателя нашей партии Владимира Путина. Съезд принял соответствующее решение и закрепил формы участия „Единой России“ в избирательной кампании, начиная от мобилизации партактива и заканчивая агитационной работой по доведению до избирателей программы нашего кандидата», — отметил лидер рязанских единороссов.

Среди важных решений 17-го съезда Аркадий Фомин назвал и ряд изменений в устав. Съездом была закреплена максимально открытая модель — первая — при проведении предварительного голосования на выборах в населенных пунктах, где проживает более тысячи человек. Выдвигаться смогут члены «Единой России», представители других партий и самовыдвиженцы. Победители войдут в предвыборные списки.

«Первая модель доказала свою результативность, — считает Аркадий Фомин. — В Рязанской области мы взяли ее за основу при проведении кампаний разного уровня. По итогам нам удалось выявить новых лиц, которые сегодня успешно работают. Теперь первая модель закреплена Уставом, это, безусловно, позволит привлечь к участию в праймериз все больше активных граждан».

По итогам обсуждений предложили аудит членов партии в региональных отделениях.

«Задача нашей повседневной работы — сверять свои ряды. Мы это делаем на регулярной основе. Есть ряд объективных причин, по которому люди теряют связь с партией, это может быть смена работы, места жительства и т. д. Важно понимать количественный и качественный состав партийных рядов, это, на мой взгляд, позволит более эффективно выполнять поставленные задачи», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Напомним, съезд «Единой России» начал свою работу в пятницу, 22 декабря. Ранее Аркадий Фомин рассказывал об итогах первого дня. Также Николай Любимов и Аркадий Фомин вошли в Генсовет партии.

Фото сайта «Единой России»


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