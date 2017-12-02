В Рязанской области вручили памятки о правилах поведения на воде в зимний период

Сотрудники пожарной части № 24 Кадомского района вручили памятки рыбакам-любителям о правилах выхода на тонкий лед, а также рассказали, что делать, если произошел несчастный случай.
Температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, и водоемы области покрылись льдом. «Как известно, ледовое покрытие водоемов в это время очень непрочное. Неосторожное поведение на воде может привести к очень неприятным последствиям, а порой даже к трагедии» — сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Геннадий Кулешов напомнил жителям региона о безопасном поведении на водоемах. В регионах ежедневно патрулируют инспекторы.
Напоминаем, в среду, 29 ноября, в Проне