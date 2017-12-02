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16:45, 2 декабря 2017 211
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В Рязанской области вручили памятки о правилах поведения на воде в зимний период

В Рязанской области вручили памятки о правилах поведения на воде в зимний период

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Сотрудники пожарной части № 24 Кадомского района вручили памятки рыбакам-любителям о правилах выхода на тонкий лед, а также рассказали, что делать, если произошел несчастный случай.

Температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, и водоемы области покрылись льдом. «Как известно, ледовое покрытие водоемов в это время очень непрочное. Неосторожное поведение на воде может привести к очень неприятным последствиям, а порой даже к трагедии» — сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Геннадий Кулешов напомнил жителям региона о безопасном поведении на водоемах. В регионах ежедневно патрулируют инспекторы.

Напоминаем, в среду, 29 ноября, в Проне утонул мужчина. Его пытались спасти очевидцы.


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