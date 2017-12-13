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8:23, 13 декабря 2017 517
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В Рязани начала работать новая система измерения счетчиков

В Рязани начала работать новая система измерения счетчиков

В Рязани начала работать система «Умный город». Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Особенность новой автоматизированной системы учета потребления электроэнергии, воды и тепла заключается в том, что все счетчики, установленные в доме, в том числе внутриквартирные, будут оснащены устройствами дистанционной передачи информации. Жильцы смогут увидеть в режиме реального времени, как они расходуют коммунальные ресурсы.

Первый терминал уже установили в многоквартирном доме №5 корпус 1 по улице Полетаева. В сообщении отметили, что начиная с 2018 года подобными системами поэтапно будут оснащены все жилые многоквартирные дома.

Фото сайта «Рязанских ведомостей»


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