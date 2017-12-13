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10:16, 13 декабря 2017 1 316
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Карабасов вручил паспорта рязанским школьникам. Фото

Карабасов вручил паспорта рязанским школьникам. Фото

Фото: Администрация Рязани

Карабасов вручил паспорта рязанским школьникам. Об этом сообщили на сайте горадминистарции.

В День Конституции, 12 декабря, в рамках гражданско-патриотической акции «Мы — граждане России!» состоялось торжественное вручение паспортов 24-м юным рязанцам. И.о. главы администрации Сергей Карабасов лично вручил документы победителям и призерам олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований и активистам детского общественного движения.

«Ежедневно вы проявляете лучшие из человеческих качеств — ответственность, смелость, умение отвечать требованиям времени. Имея такие хорошие задатки, у вас есть все шансы добиться в жизни высоких результатов. Я в этом уверен», — сказал он и поздравил всех присутствующих с Днем Конституции Российской Федерации.

Также в преддверии Нового года и Рождества Сергей Карабасов вручил школьникам сладкие подарки от администрации города и правительства Рязанской области.


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