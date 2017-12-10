В Рязани прошли Рождественские чтения. Фото

В Рязани завершился региональный этап международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Об этом сообщили на
Форум стартовал 28 ноября. На нем состоялись 11 секций, две конференции и круглый стол. Все встречи носили тематический характер: специалисты в разных областях науки, культуры и образования делились опытом, подвели итоги прошедшего года.
Завершились чтения пленарным заседанием, которое прошло в Иоанно-Кронштадтском храме Рязани. Председателем выступил руководитель епархиального отдела религиозного образования Сергий Рыбаков.
«Тема форума, посвященная нравственным ценностям, прошла сквозной нитью через все доклады, прозвучавшие на заседании. Это не случайно, поскольку любая сфера деятельности человека оказывается перспективной в том случае, если наряду со знаниями и навыками у человека есть система нравственных ценностей, определяющих его отношение к труду, целям своей работы и к окружающим людям», — отметили в сообщении.
Фото сайта рязанской епархии