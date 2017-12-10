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19:07, 10 декабря 2017 314
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Рязанские судебные приставы за сутки взыскали около 12 миллионов рублей

Рязанские судебные приставы за сутки взыскали около 12 миллионов рублей

Рязанские судебные приставы за сутки взыскали около 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В консолидированный бюджет России перечислили более 6,5 миллионов рублей, в том числе по налогам и сборам — 5,5 миллионов рублей.


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