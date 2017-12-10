Рязанские судебные приставы за сутки взыскали около 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в
В консолидированный бюджет России перечислили более 6,5 миллионов рублей, в том числе по налогам и сборам — 5,5 миллионов рублей.
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Рязанские судебные приставы за сутки взыскали около 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в
В консолидированный бюджет России перечислили более 6,5 миллионов рублей, в том числе по налогам и сборам — 5,5 миллионов рублей.
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