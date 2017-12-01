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Верховный суд посчитал законной установку терминалов в рязанских маршрутках. Соответствующая информация появилась на его сайте.
Перевозчиков обязали за свой счет оснастить машины терминалами для электронной оплаты проезда, что прокуратура посчитала незаконным и обратилась в суд. Суд также признал требования незаконными об обязательной установке терминалов в маршрутках
После этого мэрия решила подать апелляцию на решение суда об отмене обязательных электронных билетов в маршрутках. Облсуд проверил законность и обоснованность решения первой инстанции и не согласился с решением районного суда. Прокурору отказали в иске.
После этого маршрутчики обратились в Верховный суд, но установку терминалов признали законной.