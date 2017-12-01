Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 1 декабря 2017 310
 0    0

Верховный суд посчитал законной установку терминалов в рязанских маршрутках 1

Верховный суд посчитал законной установку терминалов в рязанских маршрутках

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Верховный суд посчитал законной установку терминалов в рязанских маршрутках. Соответствующая информация появилась на его сайте.

Перевозчиков обязали за свой счет оснастить машины терминалами для электронной оплаты проезда, что прокуратура посчитала незаконным и обратилась в суд. Суд также признал требования незаконными об обязательной установке терминалов в маршрутках

После этого мэрия решила подать апелляцию на решение суда об отмене обязательных электронных билетов в маршрутках. Облсуд проверил законность и обоснованность решения первой инстанции и не согласился с решением районного суда. Прокурору отказали в иске.

После этого маршрутчики обратились в Верховный суд, но установку терминалов признали законной.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
14:26, 1 декабря 2017
Верховный суд посчитал законной установку терминалов в рязанских маршрутках 1
11:34, 1 декабря 2017
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
10:14, 1 декабря 2017
С 1 декабря рязанским маршрутчикам повысили аренду автомобилей 4
9:55, 1 декабря 2017
В России могут ввести штрафы за езду на летней резине зимой
20:40, 30 ноября 2017
На улице Ленина собирается пробка из-за ДТП — соцсети
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:38, 30 ноября 2017 37 412
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 4
18:40, 20 ноября 2017 25 170
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 24 242
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 615
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
17:51, 17 ноября 2017 19 377
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж 1
Все новости
Форум