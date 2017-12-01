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16:07, 1 декабря 2017 603
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Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа

Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа

Транспортные льготные карты «Электронная Рязань» будут обменивать на карты УмКа до 1 мая 2018 года. Об этом сообщило Управление транспорта рязанской администрации.

Карты УмКа можно получить многофункциональных культурных центрах (МФЦ). Территориальные отделы МФЦ расположены по адресам:

  • улица Почтовая, дом №61 (Советский район);
  • улица Каширина, дом №1 (Железнодорожный район);
  • улица Новоселов, дом №33 (Октябрьский район);
  • улица Крупской, дом №14 (Московский район).

Режим работы отделов:

  • понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 18.00;
  • вторник, четверг — с 8.00 до 20.00;
  • суббота — с 9.00 до 16.00.

Для оформления карты «Льготная» при себе необходимо иметь:

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • СНИЛС;
  • документ, подтверждающий льготу.

При приеме документов специалист МФЦ делает цифровую фотографию владельца именной «Льготной» карты.

Телефон горячей линии проекта «УмКА»: 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).

Телефон единого колл-центра МФЦ по Рязанской области: 55-50-55.


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