Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа

Транспортные льготные карты «Электронная Рязань» будут обменивать на карты УмКа до 1 мая 2018 года. Об этом сообщило Управление транспорта рязанской администрации.
Карты УмКа можно получить многофункциональных культурных центрах (МФЦ). Территориальные отделы МФЦ расположены по адресам:
- улица Почтовая, дом №61 (Советский район);
- улица Каширина, дом №1 (Железнодорожный район);
- улица Новоселов, дом №33 (Октябрьский район);
- улица Крупской, дом №14 (Московский район).
Режим работы отделов:
- понедельник, среда, пятница — с 8.00 до 18.00;
- вторник, четверг — с 8.00 до 20.00;
- суббота — с 9.00 до 16.00.
Для оформления карты «Льготная» при себе необходимо иметь:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- документ, подтверждающий льготу.
При приеме документов специалист МФЦ делает цифровую фотографию владельца именной «Льготной» карты.
Телефон горячей линии проекта «УмКА»: 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).
Телефон единого колл-центра МФЦ по Рязанской области: 55-50-55.