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13:10, 1 декабря 2017 117

На Ново-Рязанской ТЭЦ запустили новую турбину

На Ново-Рязанской ТЭЦ запустили новую турбину

На Ново-Рязанской ТЭЦ ввели в постоянную эксплуатацию новую теплофикационную турбину №4 типа Р-30-1,5/0,12 и модернизированный турбогенератор ТГ-4. Турбоагрегат успешно прошел все испытания, его присоединили к энергосистеме Рязанской области и системе теплоснабжения областного центра.

Инвестиционный проект с общей сметной стоимостью более одного миллиарда рублей предусматривал замену выработавшей свой ресурс турбины типа Р-25-90 на новую, более эффективную типа Р-30-1,5/0,12, изготовленную на Калужском турбинном заводе.

«Пуск нового агрегата обеспечил увеличение располагаемой тепловой мощности ТЭЦ на 188,26 Гкал/ч с возможностью круглогодичной эксплуатации оборудования в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Поэтапное увеличение мощности станции и присоединяемой нагрузки за счет установки нового генерирующего оборудования предусмотрено утвержденной 30 сентября 2015 года в Минэнерго России „Схемой теплоснабжения городского округа города Рязани на период до 2030 года“», — отмечено в пресс-релизе предприятия.

В 2016—2017 годах генеральный подрядчик проекта — АО «Теплоэнергооборудование» Челябинска — демонтировал устаревшую турбину, заложил фундамент и установил новое турбинное оборудование. Параллельно была проведена модернизация действующего турбогенератора ТГ-4 типа ТВС-30 и его сопряжение с новой турбиной. Кроме того, специалисты осуществили монтаж трубопроводов пара и воды, насосного оборудования, внедрили автоматизированную систему управления технологическими процессами турбоагрегата, ввели в эксплуатацию распределительное устройство 0,4 кВ и установку подогрева сетевой воды ТГ-4 для теплоснабжения города.

По оценкам технического руководства ТЭЦ, пуск новой турбины повысит качество услуг, надежность и эффективность выработки тепловой и электрической энергии для потребителей Рязани.


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