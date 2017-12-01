Епископ Касимовский и Сасовский стал секретарем суда РПЦ

На Архиерейском соборе Русской православной церкви назначили Касимовского и Сасовского епископа Дионисия секретарем Общецерковного суда. Об этом сообщил
Церковный суд регулирует порядок церковной жизни и следит за соблюдением канонов. Высшая судебная власть в РПЦ принадлежит Архиерейскому собору, который как раз проходит в Москве
Епископ Дионисий (в миру Пётр Николаевич Порубай) родился в Рязани в 1975 году. С 1996 по 2004 годы был ведущим рубрики в телепрограмме «Зёрна» (ГТРК «Ока»). 1 сентября 1998 года поступил в Иоанно-Богословский мужской монастырь. В 2001 году окончил с отличием Рязанское духовное училище.
В 2007—2009 годах — руководитель Церковно-исторической экспедиции при Рязанской епархии. С 2011 года — секретарь Церковного суда Рязанской епархии.
Фото с сайта Касимовской епархии.