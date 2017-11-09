В Дядькове заметили лису. Видео

В среду, 8 ноября, в селе Дядьково заметили лису. Очевидец опубликовал соответствующее видео в группе «
Автор видео отметил, что лиса ковырялась в мусорке. Он попытался ее прогнать, она на него посмотрела и продолжила заниматься своими делами.
«Вообще зверья много стало. Правда радоваться этому не особо приходится, потому что это показатель того, что в СХ у нас дела идут не лучшим образом. Природа наступает — пахотные земли и пастбища на приличных площадях брошены и очень быстро заросли молодым непролазным березняком. Там зверью и раздолье», — прокомментировали пользователи сети.