Рязанский студент сразился в рэп-баттле с магистром передачи «Что? Где? Когда?». Видео

Рязанский студент пятого курса Валерий Радзилов сразился в рэп-баттле с магистром передачи «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым. Об этом передает «
Словесное состязание прошло на олимпиаде студентов «Я — профессионал» и длилось пять минут.
«Под одобрительные возгласы зрителей Максим Поташев остроумно и убедительно опроверг аргументы своего соперника, утверждавшего, что успешное будущее можно построить только через „блат и взятки“», — отметили в сообщении.
В завершающем раунде обладатель четырех «хрустальных сов» обыграл слоган передачи «Что? Где? Когда?» словами «жизнь — не ответ в игре, жизнь — сама игра».