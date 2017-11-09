Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:55, 9 ноября 2017 931
 0    0

Рязанцы поделились фотографиями тумана в соцсетях

Рязанцы поделились фотографиями тумана в соцсетях

Рязанцы поделились фотографиями тумана. Соответствующие снимки опубликовали во «ВКонтакте».

Напомним, в четверг, 9 ноября, МЧС предупредило жителей города о сильном тумане.

Явление может сохранится до пятницы, 10 ноября.

Фото пользователей соцсети «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:55, 9 ноября 2017
Рязанцы поделились фотографиями тумана в соцсетях
14:00, 9 ноября 2017
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -6 градусов
13:11, 9 ноября 2017
МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане
8:18, 9 ноября 2017
В Дядькове заметили лису. Видео
20:56, 8 ноября 2017
Рязанские чиновники начали уборку лесопарка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 56 508
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 10
13:28, 31 октября 2017 32 636
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
11:14, 7 ноября 2017 19 904
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 3
16:40, 4 ноября 2017 18 067
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 16 528
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум