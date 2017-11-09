Рязанцы не поддержали появление нового сквера в центре Рязани. В среду, 8 ноября, прошли публичные слушания об изменениях в генплане города.
Участок площадью 1,8 га на перекрестке улиц Кудрявцева и Горького напротив гостиницы «Старый город» предложили перевести из общественно-жилой зоны в зону городских парков и скверов.
По словам докладчика, появление еще одной зеленой зоны в центре Рязани положительно скажется на туристической привлекательности города. Он отметил, что в настоящее время территория представляет собой свалку бытовых отходов.
При этом участок частично занят домами, в котором до сих пор живут рязанцы. Администрация города пояснила, что частные дома не снесут, а сквер планируют разбить на муниципальной территории, которая осталась после расселения ветхих домов.
«Дома останутся у вас в собственности, вы сможете их продать, обменять, сделать капремонт», — отметил начальник управления капитального строительства Елена Буданова.
Также жители дома №14 по улице Кудрявцева интересовались сроками расселения аварийного жилья.
До начала слушаний в комиссию поступили письменные обращения от собственников жилья ООО «РСК-Центр» и ТСЖ «Среда» о «категорическом несогласии с изменениями». Всего зарегистрировалось 23 участника. Большинство воздержалось или проголосовало «против» новой зеленой зоны.
Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».