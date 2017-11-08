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18:49, 8 ноября 2017 294
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В Нижнем Новгороде муж сотрудницы МВД убил четырехлетнего сына

В Нижнем Новгороде муж сотрудницы МВД убил четырехлетнего сына

В Нижнем Новгороде муж сотрудницы МВД убил своего четырехлетнего сына. Об этом передает «Life» со ссылкой на региональный СУ СКР.

Тело погибшего мальчика нашли за гаражами в воскресенье, 5 ноября. По версии следствия, 3 ноября 34-летний подозреваемый забрал своего ребенка из детского сада, домой сына он не привел.

В сообщении отметили, что мать ребенка работает в региональном МВД. В тот день она ушла на дежурство на сутки, днем мужчина написал жене странное сообщение с текстом «Мы ушли умирать». Женщина попробовала отпроситься с работы, но ее не отпустили. Спустя несколько часов она получила сообщение: «Я избавил тебя от лишних хлопот».

Нижегородцу предъявили обвинение, он заключен под стражу.


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