Рязанское предприятие КРЭТ провело чемпионат по силе удара

Более 900 работников Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) приняли участие в чемпионате по силе удара «Ударная десятка», организованном Госкорпорацией Ростех и спортивным клубом «Академия бокса» в честь десятилетия Госкорпорации.

Приветствуя участников и гостей состязаний, генеральный директор Павел Будагов сказал: «Этот замечательный чемпионат органично продолжает череду праздничных мероприятий на заводе: буквально на прошлой неделе АО „ГРПЗ“ отметило 99 лет со дня основания, и вот теперь мы собрались „ударно“ отметить десятилетие Госкорпорации».

По его словам, предприятие сохранило лучшие спортивные традиции. Для привлечения к занятиям физкультурой и спортом на заводе созданы все условия. Работают спортивный клуб «Волна», спортивный комплекс «Лучезарный», база отдыха «Волна», тренажерный зал. На их базе проводятся соревнования между подразделениями АО «ГРПЗ» и организованы спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, атлетической гимнастике, аэробике, спортивному ориентированию, пилатесу.

АО «ГРПЗ» участвует в крупных массовых всероссийских спортивных мероприятиях. В этом году на зимних соревнованиях «Ростех — Российские корпоративные игры» команда предприятия завоевала Кубок «ГТО — Ростех», а в летних — выступала в пяти видах соревновательной программы и завоевала семь медалей, пять из которых золотые.

«Активность, целеустремленность, воля к победе и сила единения — это про нас! Так что и силу удара, уверен, продемонстрируем достойную!» — заключил Будагов.

Честь открыть чемпионат и нанести первый удар выпала Уали Куржеву, почетному гостю мероприятия, двукратному чемпиону мира по самбо, чемпиону Европы и чемпиону России по самбо, призеру чемпионата России по дзюдо.

Затем работники цехов, отделов и производственных комплексов предприятия испытывали силу своего удара на двух тренажерах-силомерах. Принимать верную стойку, заносить руку и группироваться для удара их учили специалисты спортивного клуба «Академии бокса».

В состязаниях участвовала команда филиала АО «ГРПЗ» — Касимовского приборного завода.

Победителями соревнований стали менеджер Даниил Шуваев и инженер-конструктор Маргарита Данилина, «выбившие» 497 и 188 кг соответственно. Их наградили Кубками чемпионата и золотыми медалями. «Серебро» завоевали фрезеровщик Геннадий Калинов и заведующий складом Марина Улякова (Касимовский приборный завод), «бронзу» — наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ Сергей Кисеев, а также показавшие одинаковый результат инженер-конструктор Любовь Сычева и системный аналитик Елена Королева. Номинацию «За волю к победе» присудили команде Касимовского приборного завода.

Победителе, призеров и номинантов чемпионата «Ударная десятка» отметили денежными призами.

Даниил Шуваев, Маргарита Данилина и Геннадий Калинов будут представлять АО «ГРПЗ» в финале «Ударной десятки» в Москве, на котором разыграют призы: 100 тысяч рублей в личном зачете и 150 тысяч рублей в командном.