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17:34, 8 ноября 2017 478
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Рязанский театр кукол оборудовал зал для слабослышащих людей

Рязанский театр кукол оборудовал зал для слабослышащих людей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский театр кукол оборудовал зал для слабослышащих людей. Об этом в среду, 8 ноября, RZN.info рассказал заместитель директора по административно-хозяйственным частям театра Артем Правкин.

На первых и вторых рядах большого зала появилась индукционная система для слабослышащих. Теперь звук с микрофонов будет передаваться сразу на слуховой аппарат без посторонних шумов.

Правкин отметил, что системой смогут воспользоваться только те аппараты, которые имеют специальный режим тональности. «Система протестирована, рязанцы уже могут приходить и смотреть спектакли без посторонних шумов», — отметил он. Похожая индукционная система для слабослышащих появилась и на кассе театра.

Кроме того, первый и второй этаж оборудовали тактильными мнемосхемами с азбукой Брайля. С их помощью слабовидящие смогут свободно и без посторонней помощи ориентироваться в театре.

Для маломобильных групп населения на входе в кассу установили и кнопку вызова помощи и тактильные таблички. Также в театре кукол с 2015 года работает подъемник с первого на второй этаж для инвалидов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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