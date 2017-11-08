Рязанский театр кукол оборудовал зал для слабослышащих людей. Об этом в среду, 8 ноября, RZN.info рассказал заместитель директора по административно-хозяйственным частям театра Артем Правкин.
На первых и вторых рядах большого зала появилась индукционная система для слабослышащих. Теперь звук с микрофонов будет передаваться сразу на слуховой аппарат без посторонних шумов.
Правкин отметил, что системой смогут воспользоваться только те аппараты, которые имеют специальный режим тональности. «Система протестирована, рязанцы уже могут приходить и смотреть спектакли без посторонних шумов», — отметил он. Похожая индукционная система для слабослышащих появилась и на кассе театра.
Кроме того, первый и второй этаж оборудовали тактильными мнемосхемами с азбукой Брайля. С их помощью слабовидящие смогут свободно и без посторонней помощи ориентироваться в театре.
Для маломобильных групп населения на входе в кассу установили и кнопку вызова помощи и тактильные таблички. Также в театре кукол с 2015 года работает подъемник с первого на второй этаж для инвалидов.