Рязанец покорил невесту из «Давай поженимся» танцем в костюме дракона

Рязанец Денис Демешин покорил невесту из «Давай поженимся» танцем в костюме дракона. Программа вышла в среду, 8 ноября, на Первом канале.
Напомним, мужчина
Демешин вышел к невесте первым. Поддержать мужчину приехали его коллега журналистка Дарья Смирнова и известный рязанский композитор, поэт и солист группы «Маки» Геннадий Лист.
В качестве сюрприза жених исполнил танец в костюме дракона под композицию Геннадия Листа «Хризантемы». Эти же цветы он подарил Алене в конце номера.
Невеста выбрала рязанца. Пара также выиграла поездку в Сочи.