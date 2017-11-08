Пенсионеру из Касимова заблокировали выезд из дома. Видео

Пенсионеру из Касимова заблокировали выезд из дома. Об этом он рассказал в сюжете «
Автомобиль мужчины простаивает в гараже с весны. По его словам, раньше он выезжал через соседний участок, двор был общий. Но ситуация изменилась: соседи оформили землю в собственность и перестали его пускать.
Второй выезд из двора был на другую улицу, но шесть лет назад соседи привели двор в долевую собственность и также заблокировали выезд.
«На попечении пенсионера супруга-инвалид, а проехать нельзя ни в больницу, ни на дачу, ни по делам», — отметили в сюжете.