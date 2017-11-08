Комиссия по слушаниям выдала положительное заключение на ужесточенные Правила застройки Солотчи

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанской мэрии передать на утверждение в гордуму новую редакцию Правил землепользования и застройки Солотчи. Заключение официально опубликовано в среду, 8 ноября.
Поправки устанавливают предельные параметры разрешенного строительства и исключают возможность возведения многоэтажек на территориях детских лагерей и санаториев. При этом изменения не коснутся части поселка, входящей в «Есенинскую Русь» — для нее ограничения установит государство.
Напомним, сами слушания прошли 2 ноября. Проект поддержали десять из 16 участников, остальные предложили доработать его на основе ограничений для «Есенинской Руси». Жители Солотчи также призывали
Согласно заключению, комиссия получила 58 подписей в пользу поправок и письменное возражение от ООО «В бору».