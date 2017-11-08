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15:54, 8 ноября 2017 930
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Комиссия по слушаниям выдала положительное заключение на ужесточенные Правила застройки Солотчи

Комиссия по слушаниям выдала положительное заключение на ужесточенные Правила застройки Солотчи

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанской мэрии передать на утверждение в гордуму новую редакцию Правил землепользования и застройки Солотчи. Заключение официально опубликовано в среду, 8 ноября.

Поправки устанавливают предельные параметры разрешенного строительства и исключают возможность возведения многоэтажек на территориях детских лагерей и санаториев. При этом изменения не коснутся части поселка, входящей в «Есенинскую Русь» — для нее ограничения установит государство.

Напомним, сами слушания прошли 2 ноября. Проект поддержали десять из 16 участников, остальные предложили доработать его на основе ограничений для «Есенинской Руси». Жители Солотчи также призывали поднять предельно возможную высоту жилых домов с 7,5 до 9 или 11 метров.

Согласно заключению, комиссия получила 58 подписей в пользу поправок и письменное возражение от ООО «В бору».


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