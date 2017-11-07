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21:55, 7 ноября 2017 157
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В Рязани презентовали фильм, посвященный событиям 1917 года

В Рязани презентовали фильм, посвященный событиям 1917 года

В воскресенье, 5 ноября, в информационном центре имени Константина Паустовского презентовали фильм, посвященный событиям 1917 года. Фильм «Заступница Усердная» рассказывает о разорении Казанского женского монастыря.

В него вошли архивные кадры, которые рассказывают об истории монастыря и его восстановлении. В киноленте можно увидеть директора Рязанского областного архива Татьяну Синельникову, заслуженного художника России Раису Лысенину, рязанских краеведов Николая Булычева и Игоря Канаева, а так же игуменью монастыря Анну и прихожан.


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