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13:58, 7 ноября 2017 1 423
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В аварии в центре Рязани пострадал семилетний ребенок

В аварии в центре Рязани пострадал семилетний ребенок

В аварии в центре Рязани пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ДТП произошло днем в воскресенье, 5 ноября. На пересечении улиц Горького и Новой «Жигули» 7-й модели столкнулись с автомобилем Lada Kalina.

В результате аварии пострадала семилетняя пассажирка второй машины. Она была пристегнута в детском автокресле. После осмотра медиками ребенка отпустили домой.


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