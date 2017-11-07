В аварии в центре Рязани пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщила
Напомним, ДТП
В результате аварии пострадала семилетняя пассажирка второй машины. Она была пристегнута в детском автокресле. После осмотра медиками ребенка отпустили домой.
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В аварии в центре Рязани пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщила
Напомним, ДТП
В результате аварии пострадала семилетняя пассажирка второй машины. Она была пристегнута в детском автокресле. После осмотра медиками ребенка отпустили домой.
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Следующим мероприятием партии станет митинг 4 ноября на площади Ленина.