Управление благоустройства города обязали починить дороги в центре Рязани. Об этом сообщила
24 августа 2017 года комиссия в составе государственного инспектора дорожного надзора выявила дефекты в виде выбоин и ям на участке дороги от дома №19 улицы Семинарской до дома №14 по улице Сенной, а также от дома №15 до дома №17 корпус 3 по улице Семинарской.
Прокурор Советского района просил суд признать бездействие незаконным и отремонтировать участки дороги.
Суд установил управлению благоустройства города срок для ремонта автодороги до 1 сентября 2018 года.