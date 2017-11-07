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18:40, 7 ноября 2017 1 192
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Из-за ремонта на Куйбышевском шоссе троллейбусы пустят по другим улицам

Из-за ремонта на Куйбышевском шоссе троллейбусы пустят по другим улицам

Из-за ремонта на Куйбышевском шоссе троллейбусы пустят по другим улицам. Движение общественного транспорта изменится с 7 по 12 ноября, сообщил сайт горадминистрации.

С 21:00 до 6:00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

  • маршрут №6 будет ехать: улица Островского — улица Стройкова — улица Гагарина — улица Дзержинского — Первомайский проспект — улица Соборная — улица Ленина — улица Есенина — улица Грибоедова;
  • троллейбус №12 будет следовать по маршруту: улица Строителей — улица Островского — улица Стройкова — улица Гагарина — улица Есенина — Театральная площадь;
  • маршрут №13, двигаясь со стороны Песочни, будет ехать по улице Грибоедова до круга на площади Свободы, далее следовать в обратном направлении;
  • троллейбус №17 при движении со стороны улицы Гагарина поедет по улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее в обратном направлении.

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