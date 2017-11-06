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12:07, 6 ноября 2017 653
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Дисплей iPhone X выгорает — Apple

Дисплей iPhone X выгорает — Apple

Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X. Такой эффект возникает после того, как на экране долго было открыто высококонтрастное яркое изображение, передает «Лента.ру».

«Панели на основе органических светодиодов имеют высокую контрастность, глубокий черный цвет, меньшее потребление энергии и прочее, но есть у них и недостатки. Главным является выгорание пикселей: дисплей iPhone X подвержен этой проблеме», — отметили в Apple.

На сайте техподдержки компании опубликована инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сам производитель называет «лучшим в отрасли».

Продажи iPhone X начались в России 3 ноября. За сутки до этого жители Москвы выстроились у фирменного магазина в огромную очередь. Места в очереди продавались от 10 до 100 тысяч рублей. При этом сам телефон стоит от 80 до 92 тысяч рублей.


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