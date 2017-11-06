Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X. Такой эффект возникает после того, как на экране долго было открыто высококонтрастное яркое изображение, передает «
«Панели на основе органических светодиодов имеют высокую контрастность, глубокий черный цвет, меньшее потребление энергии и прочее, но есть у них и недостатки. Главным является выгорание пикселей: дисплей iPhone X подвержен этой проблеме», — отметили в Apple.
На сайте техподдержки компании опубликована инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сам производитель называет «лучшим в отрасли».
Продажи iPhone X начались в России 3 ноября. За сутки до этого жители Москвы выстроились у фирменного магазина в огромную очередь. Места в очереди продавались