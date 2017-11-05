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16:18, 5 ноября 2017 239
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В Москве эвакуировали шесть торговых центров из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали шесть торговых центров из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали шесть торговых центров из-за угрозы взрыва. Количество «заминированных» зданий растет, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас проводят проверку более 20 заведений с массовым пребыванием людей.

«Среди них крупные торговые центры и магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы», — рассказал собеседник агентства.

«Поступила информация об угрозе взрыва в торговых центрах «Европейский» на Киевской площади, «Охотный Ряд» на Манежной площади, «Дисконт» на юге Москвы, «Атриум» на улице Земляной Вал, галереи «Атлантис», — добавил источник.

Также сообщается об эвакуации ТЦ Outlet Village Белая Дача.

Помещения проверят кинологи.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Рязань стала первым городом, подвергшимся атаке «телефонных террористов». Позже специалисты проанализировали причины «минирований».

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о терактах. Также ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в российских городах.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, ущерб от действий злоумышленников превысил 300 миллионов рублей.


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