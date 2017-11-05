В Москве эвакуировали шесть торговых центров из-за угрозы взрыва. Количество «заминированных» зданий растет, передает
Сейчас проводят проверку более 20 заведений с массовым пребыванием людей.
«Среди них крупные торговые центры и магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы», — рассказал собеседник агентства.
«Поступила информация об угрозе взрыва в торговых центрах «Европейский» на Киевской площади, «Охотный Ряд» на Манежной площади, «Дисконт» на юге Москвы, «Атриум» на улице Земляной Вал, галереи «Атлантис», — добавил источник.
Также сообщается об эвакуации ТЦ Outlet Village Белая Дача.
Помещения проверят кинологи.
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