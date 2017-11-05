Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам девяти месяцев на посту оказался самым низким среди всех президентов США за последние 70 лет. Об этом свидетельствует опрос газеты Washington Post и телеканала ABC, передает «
Работу Трампа в должности главы государства одобряют лишь 37% американцев, не согласны с его политикой — 59%.
Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51% (Джимми Картер) до 89% (Джордж Буш-младший) граждан США.
Кроме того, почти две трети опрошенных считают, что за время пребывания на посту действующий президент «ничего не сделал» или «сделал мало». Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее. Также 55% американцев заявили, что глава страны не сдержал своих предвыборных обещаний).
В опросе приняли участие тысячи граждан США.