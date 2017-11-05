Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:20, 5 ноября 2017 121
 0    0

Американская полиция застрелила закрывшегося в магазине мужчину

Американская полиция застрелила закрывшегося в магазине мужчину

В субботу, 4 ноября, американские полицейские застрелили вооруженного мужчину, укрывавшегося в магазине десять часов. Инцидент произошел в городе Биллингс в штате Монтана, передает «РИА Новости».

Подозреваемый протаранил вход в магазин, после чего побежал внутрь и укрылся там. Предполагается, что мужчина проник в магазин для похищения огнестрельного оружия. Также поступали сообщения о взрыве в районе происшествия.

Правоохранители несколько раз пытались договориться со злоумышленником. Однако он попытался выйти из здания, нацелив винтовку на полицейских, которые выстрелами заставили его снова скрыться.

После новых попыток найти компромисс подозреваемый снова показался на выходе из магазина, последовала перестрелка. Когда звуки выстрелов стихли, полиция с помощью камер увидела, что мужчина не двигается. Позднее в здание вошли спецназовцы, которые и констатировали смерть злоумышленника.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:26, 5 ноября 2017
В центре Рязани столкнулись «семерка» и «Калина». Видео
15:20, 5 ноября 2017
Американская полиция застрелила закрывшегося в магазине мужчину
13:17, 5 ноября 2017
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 1
9:39, 5 ноября 2017
За ночь в Рязанской области сгорело три дома и баня
8:44, 5 ноября 2017
Ночью на улице Предзаводской сгорел автомобиль
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Следующим мероприятием партии станет митинг 4 ноября на площади Ленина.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 42 800
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 8
13:28, 31 октября 2017 30 877
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
21:50, 23 октября 2017 27 805
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
17:49, 25 октября 2017 25 855
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 5
12:53, 26 октября 2017 13 276
В центре Рязани маршрутка врезалась в школьный автобус из Спасска 7
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум