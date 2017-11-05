Американская полиция застрелила закрывшегося в магазине мужчину

В субботу, 4 ноября, американские полицейские застрелили вооруженного мужчину, укрывавшегося в магазине десять часов. Инцидент произошел в городе Биллингс в штате Монтана, передает «
Подозреваемый протаранил вход в магазин, после чего побежал внутрь и укрылся там. Предполагается, что мужчина проник в магазин для похищения огнестрельного оружия. Также поступали сообщения о взрыве в районе происшествия.
Правоохранители несколько раз пытались договориться со злоумышленником. Однако он попытался выйти из здания, нацелив винтовку на полицейских, которые выстрелами заставили его снова скрыться.
После новых попыток найти компромисс подозреваемый снова показался на выходе из магазина, последовала перестрелка. Когда звуки выстрелов стихли, полиция с помощью камер увидела, что мужчина не двигается. Позднее в здание вошли спецназовцы, которые и констатировали смерть злоумышленника.