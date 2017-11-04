В Москве отметили 50-летие Останкинской телебашни

Телецентр «Останкино» отметил 50-летний юбилей в субботу, 4 ноября. Как сообщает «
До 1967 года телевизионные передачи в Москве велись через Шуховскую башню на улице Шаболовка, построенную в 1920—1922 годах. Решение о сооружении Останкинской башни приняли в 1957 году, строительство велось с 1963 по 1967 годы. Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами.
Телебашня состоит из двух частей: тяжелого основания и более легкой мачты. Общая высота Останкинской телевизионной башни составляет 540 метров, сооружение имеет 45 этажей.
Телецентр «Останкино» вещает с 7 ноября 1967 года. Суммарная аудитория — более 250 миллионов зрителей не только в России, но и странах СНГ, Балтии, Европы, Азии, Северной Америки, а также в Австралии и Африки.