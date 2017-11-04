В Лондоне объявили о победе над 130-тонным «канализационным монстром». Видео

Компания Thames Water объявила о победе над 130-тонным «канализационным монстром» в Лондоне. Ее работники смогли убрать из труб огромный сгусток жира, салфеток, подгузников и других отходов, передает «
Команда из восьми человек вела работы в течение девяти недель.
«Зверь наконец повержен. Это одна из самых мучительных работ, которую можно было увидеть на телевидении», — рассказал управляющий компании Алекс Сондерс.
Последние остатки кома удаляли вручную с помощью лопат. Кроме того, работы осложнялись тем, что часть сгустка попала в коллектор высотой в метр.
О жировом «айсберге» стало известно в сентябре. Тогда же его фрагмент захотел приобрести музей Лондона.