За год Рязаньэнерго расчистило более тысячи гектаров трасс под электролиниями

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по расчистке и расширению просек под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) в 2017 году. За время подготовки к осенне-зимнему периоду рязанские энергетики освободили от поросли 1239,77 га трасс линий электропередачи (ЛЭП).
Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода специалисты расчистили и расширили 443,74 га просек под линиями электропередачи напряжением 110 кВ; 312,7 га под ВЛ 35 кВ, 483,33 га под ВЛ 6,10 кВ. План года по расчистке просек уже выполнен на сто процентов. Все мероприятия по расчистке трасс и расширению просек ЛЭП производились в соответствии с нормативными правилами и требованиями закона.
Для повышения эффективности работ организация привлекла высокопроизводительную технику: тракторы с навесным оборудованием, бульдозер и мульчеры. «Применение мульчеров существенно повышает производительность и эффективность работ, обеспечивает сплошное измельчение растительности в щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать», — рассказали специалисты.
Сейчас на балансе Рязаньэнерго находится пять мульчеров, работающих во всех подразделениях филиала.
Энергетики подчеркнули, что качественное и своевременное выполнение работ по расчистке и расширению трасс ВЛ минимизирует риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения периода максимальных нагрузок.