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10:06, 30 ноября 2017 1 638
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На конезаводе под Рязанью животных довели до истощения. Видео

На конезаводе под Рязанью животных довели до истощения. Видео

На конезаводе в Дивово Рыбновского района животных довели до истощения. Об этом сообщил сюжет телекомпании «Город».

Информация о больных животных появилась в соцсетях несколько дней назад. Корреспонденты приехали на конезавод, чтобы убедиться в ситуации.

Оказалось, что многие животные больны. Одного из жеребят, родившегося в мае этого года, обнаружили мертвым. По словам местных жителей, его нашли в выходные.

Волонтеры и представители Рыбновской ветеринарной станции отказались открыто давать комментарии. Выяснилось только, что у лошадей на днях брали кровь на анализы.

По словам девушки, которая приехала на конный завод и представилась волонтером, животные не доедают. Она заявила, что с лета лошади питаются только сеном.

Отмечается, что в этом месте разводят породу тракен, которая находится на грани вымирания.

«Если сегодня же не заняться их лечением, рационом и не применить должный уход, популяциях тракенов в Рязани будет уничтожена», — отметили в сюжете.


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