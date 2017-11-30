На конезаводе под Рязанью животных довели до истощения. Видео

На конезаводе в Дивово Рыбновского района животных довели до истощения. Об этом сообщил сюжет телекомпании «
Информация о больных животных появилась в соцсетях несколько дней назад. Корреспонденты приехали на конезавод, чтобы убедиться в ситуации.
Оказалось, что многие животные больны. Одного из жеребят, родившегося в мае этого года, обнаружили мертвым. По словам местных жителей, его нашли в выходные.
Волонтеры и представители Рыбновской ветеринарной станции отказались открыто давать комментарии. Выяснилось только, что у лошадей на днях брали кровь на анализы.
По словам девушки, которая приехала на конный завод и представилась волонтером, животные не доедают. Она заявила, что с лета лошади питаются только сеном.
Отмечается, что в этом месте разводят породу тракен, которая находится на грани вымирания.
«Если сегодня же не заняться их лечением, рационом и не применить должный уход, популяциях тракенов в Рязани будет уничтожена», — отметили в сюжете.