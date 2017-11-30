Больше чем пекарь. В Рязани сняли новый имиджевый ролик

В Рязани сняли имиджевый ролик про начинающего бизнесмена. Видео опубликовано на YouTube-канале студии «
«Рязань. Больше чем возможности» — второй ролик из серии трех взаимосвязанных видео про Рязань. В нем рассказывается о человеке, который решил открыть близкое ему дело.
«Наш герой взрослеет, меняются его увлечения, он пробует себя в разных делах, но в итоге возвращается к тому, что любил с самого детства. Жители Рязани и сам город всячески помогают герою на каждом этапе его пути, позволяя ему реализовать свои возможности», — говорится в описании к видео.
Напомним, первый ролик