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12:06, 30 ноября 2017 573
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Больше чем пекарь. В Рязани сняли новый имиджевый ролик

Больше чем пекарь. В Рязани сняли новый имиджевый ролик

В Рязани сняли имиджевый ролик про начинающего бизнесмена. Видео опубликовано на YouTube-канале студии «Наизнанку».

«Рязань. Больше чем возможности» — второй ролик из серии трех взаимосвязанных видео про Рязань. В нем рассказывается о человеке, который решил открыть близкое ему дело.

«Наш герой взрослеет, меняются его увлечения, он пробует себя в разных делах, но в итоге возвращается к тому, что любил с самого детства. Жители Рязани и сам город всячески помогают герою на каждом этапе его пути, позволяя ему реализовать свои возможности», — говорится в описании к видео.

Напомним, первый ролик презентовали в сентябре. Его главным героем стал Артем Филимонов, участвовавший в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.


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