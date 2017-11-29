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9:21, 29 ноября 2017 328
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Ярмарка на Театральной переместится 9 декабря

Ярмарка на Театральной переместится 9 декабря

Расположение ярмарки на Театральной изменится с 9 декабря. Об этом ообщила городская администрация.

На традиционном месте ярмарки около Театра драмы зальют каток, установят трибуны и организуют интерактивные развлекательные площадки. Торговля переместится в сторону магазина «Царское угощение».

Фото с сайта мэрии


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