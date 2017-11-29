Ярмарка на Театральной переместится 9 декабря

Расположение ярмарки на Театральной изменится с 9 декабря. Об этом ообщила
На традиционном месте ярмарки около Театра драмы
Фото с сайта мэрии
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Расположение ярмарки на Театральной изменится с 9 декабря. Об этом ообщила
На традиционном месте ярмарки около Театра драмы
Фото с сайта мэрии
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