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16:54, 29 ноября 2017 144
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В Рязани откроют научный центр для развития цифровой экономики

В Рязани откроют научный центр для развития цифровой экономики

В Рязани откроют научно-технологический центр для реализации цифровой экономики. Первый этап его создания начнется в 2018 году, сообщил Николай Любимов на открытии форума «Инициатива. Инвестиции. Инновации» в среду, 29 ноября.

«В качестве локомотива выступит инновационный научно-технологический центр, который мы планируем открыть в регионе. При участии ведущих государственных вузов области центр станет ключевым объектом инфраструктуры внедрения проектов цифровой экономики. В 2018 году мы выделяем значительные средства на первый этап его создания», — приводит слова губернатора ТАСС.

При этом объем средств, выделяемых на проект, глава региона не уточнил. «Будет сформирован пояс роста высокотехнологичной промышленности… Это позволит сформировать базовые условия для мощного притока инвестиций, модернизации, внедрения новых инновационных технологий, обеспечить в дальнейшем устойчивый рост экономики региона и развитие социальной сферы», — добавил Любимов.


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