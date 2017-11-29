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13:28, 29 ноября 2017 756
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Самыми востребованными профессиями в регионе назвали инженеров, кассиров и швей

Самыми востребованными профессиями в регионе назвали инженеров, кассиров и швей

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

Во вторник, 28 ноября, на заседании «круглого стола», инициированном комитетом областной Думы по социальным вопросам, обсудили состояние и перспективы развития регионального рынка труда. В мероприятии приняли участие депутаты, представители муниципалитетов, заинтересованные ведомства и работодатели.

Зампред регионального парламента Михаил Кривцов отметил, что для региональной экономики имеют особое значение система сбора и анализа потребности в кадрах. При этом, вопросы нормативного правового регулирования профессиональной подготовки являются важной составляющей сбалансированности потребности рынка труда и выпускаемых специалистов.

«В настоящее время у нас создана законодательная база, регулирующая это направление. На последнем заседании думы мы приняли изменения в закон о разграничении полномочий органов государственной власти в сфере содействия занятости населения. Правительство Рязанской области дополнительно наделяется полномочием по анализу востребованности профессий. Это позволит вести подготовку специалистов с учетом актуальности и необходимости той или иной профессии на рынке труда», — рассказал Михаил Кривцов.

По данным минтруда и соцзащиты населения Рязанской области, которые привел глава ведомства Валерий Емец, наиболее востребованными профессиями остаются специалисты инженерно-технической направленности. Кроме того, на предприятиях наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих, например, токарей и электромонтеров. Также на рынке труда есть потребность в швеях, монтажниках радиоэлектронной аппаратуры, продавцах, кассирах, водителях грузовых автомобилей, врачах скорой помощи, медицинских сестрах, педагогах дополнительного образования, спортивных тренерах, водителях троллейбусов и кондукторах.

Анализ рынка труда показал, что в регионе спрос на рабочую силу превышает число безработных. Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшее количество вакансий отмечается по профессиям, ориентированным на физический труд. В то же время 50% безработных — это женщины, а 70% - рязанцы, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. В числе проблем рынка труда участники «круглого стола» назвали дисбаланс по территориальному признаку.

Наибольшее количество вакансий приходится на Рязань, а основное количество безработных проживает в районах. При этом, именно на селе в социальной сфере и в АПК наблюдается дефицит специалистов.

Собравшиеся отметили потребность в расширении системы социальных гарантий для молодых специалистов, создание для коммерческих предприятий механизмов экономического характера, стимулирующих прием на практику обучающихся. Кроме того, необходимы корректировки законодательства в части трудоустройства выпускников, отучившихся по целевому набору.

Подводя итоги мероприятия, председатель комитета областной думы по социальным вопросам Сергей Пупков заверил, что предложения работодателей, представителей муниципалитетов и сферы образования подробно рассмотрены депутатами и станут основой для законодательных инициатив.


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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